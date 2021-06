Como a amizade com Aguero pode manter Messi no Barcelona?

A nova contratação dos catalães expressou seu desejo de jogar ao lado do camisa 10

A amizade entre Lionel Messi e Sergio Aguero começou em circunstâncias bastante desfavoráveis.

Em uma história repetida em diversas ocasiões, inclusive pelos próprios jogadores, a dupla se conheceu nas convocações para a Copa do Mundo Sub-20 de 2005, sendo Messi, com 18 anos, um enigma para Kun e seus companheiros de equipe na Argentina, que tinham pouca ideia de suas primeiras façanhas no Barcelona.

Mas as duas estrelas adolescentes se deram bem rapidamente, conquistando o título para a Argentina e consolidando um vínculo que sobreviveu por quase duas décadas.

Se eles estão do mesmo lado da Albiceleste, onde foram companheiros de quarto em quase todas as campanhas da Copa do Mundo e da Copa América, não foi nenhuma surpresa, então, ver o Barça avançar com uma última cartada na manga para convencer Messi a ficar no Camp Nou.

"Esperamos jogar juntos, mas estamos negociando há algum tempo. Mas é decisão dele com o clube. É um prazer e tenho orgulho de jogar junto, morei com ele e o conheço muito bem", disse Aguero aos repórteres ao ser apresentado como a última contratação do Barça.

“Acho que sim, ele vai ficar. Falo com ele todos os dias, mas não posso falar do que conversamos. Ele me parabenizou. Eu o conheço desde menino", completou.



Dupla em ação na seleção argentina / Foto: Getty Images

A presença de Kun, porém, pode ser mais útil no vestiário do que no próprio campo, como o técnico argentino Lionel Scaloni pareceu sugerir.

Foi Lautaro Martinez, não Aguero, que foi escolhido para liderar a linha ao lado de Messi nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile. Essa decisão, é claro, não é nenhuma surpresa.

A nova contratação do Barça chegou a Buenos Aires apenas 48 horas antes do jogo devido aos compromissos finais da Liga dos Campeões - Manchester City foi derrotado pelo Chelsea - e sua apresentação apressada de transferência no Camp Nou, o que significa que ele nunca seria titular em uma partida vital para a classificação ao Mundial 2022.

Ainda assim, está igualmente claro que, neste momento, Lautaro é a escolha preferida de Scaloni como ponta-de-lança. Graças à sua forma atual e, não menos importante, à brilhante parceria que ele estabeleceu instantaneamente com Messi.

Apesar de sua ligação fora de campo, Messi e Aguero nunca convenceram no ataque argentino. Nos seis principais torneios que disputaram juntos antes da Copa América 2019 - três Copas do Mundo e três Copas América - a dupla marcou apenas cinco gols.

A estrela do Inter, por sua vez, estabeleceu um relacionamento instantâneo com Leo e já soma 11 gols, incluindo dois na Copa América de 2019.

Não é de se admirar, então, que ele, e não Aguero, fosse a prioridade do Barcelona para substituir Luis Suarez antes que ficasse claro que a precária situação financeira do clube não permitiria tal transferência de sucesso, recebendo o selo de aprovação de ninguém menos que seu ilustre compatriota .

“Lautaro é um atacante espetacular, ele tem um grande talento”, disse Messi ao Mundo Deportivo em 2020 em meio a relatos generalizados de que um acordo era iminente.

Isso não quer dizer que Aguero vai lutar no Camp Nou. Descontando a temporada passada e devastada por lesões, a marca de gols do jogador frente a qualquer atacante de elite do futebol mundial, e o simples fato de ter outro artilheiro comprovado ao lado dele vai tirar muita pressão dos ombros de Messi.

Mesmo que o único aspecto positivo da chegada de Aguero seja garantir o futuro de Leo no Barcelona, ​​o clube provavelmente ainda sentirá que conquistou uma vitória retumbante com este acordo oportunista.