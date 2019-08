Barcelona estreia em La Liga como favorito, mas o título já não é o bastante

Os catalães abrem a primeira rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (16), contra o Athletic Bilbao, mas o foco é todo para a Champions League

O viaja para o País Basco, onde abre, nesta sexta-feira (16), a primeira rodada da edição 2019-20 da Liga Espanhola em duelo que promete ser difícil contra o . Os atuais bicampeões começam a caminhada sonhando com o tri, mas a grande verdade é que a conquista nacional, mais do que nunca, não é o bastante para os catalães.

Temporada após temporada, o Barça sente o peso de reconquistar a - que não é sua desde 2015. Ainda mais após as duas últimas eliminações – sofrendo remontadas históricas contra , em 2018, e , já em 2019. E como ficou no topo de em sete das últimas dez edições, pode-se dizer que, embora o objetivo no Camp Nou seja o de levantar todas as taças possíveis, ser apenas campeão nacional não é mais o bastante. Até porque outro agravante foram os três títulos consecutivos do , entre 2016 e 2018, na prova europeia.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Não é uma análise tirada do nada, sem contexto. Foi uma promessa presente nos últimos dois discursos feitos por Lionel Messi antes do início da temporada passada e, mais recentemente, desta que se avizinha.

Em 2018, quando herdou de vez a faixa de capitão, o craque argentino disse: “sobre este ano, acho que montamos um elenco que nos permite sonhar. Acho que as contratações vão nos ajudar a sermos melhores do que éramos, apesar de que no ano passado ganhamos a copa e a liga. Mas também é verdade que não ficamos com a Champions, teve a eliminação, pela forma como foi... Mas hoje nós prometemos que, neste ano, faremos todo o possível para que esta copa [Champions League] tão linda e desejada por todos volte, outra vez, para o Camp Nou”.

Mais artigos abaixo

“É difícil dizer algo hoje, depois da temporada passada. Não me arrependo de nada, digo o mesmo que na temporada passada: confio nestes jogadores e nestes técnicos. Não tenho dúvidas de que vamos brigar por tudo. A temporada passada terminou mal para todos. Devemos valorizar La Liga [título espanhol conquistado pelo clube], a oitava em onze anos. Seria algo grandioso para qualquer clube. Talvez hoje não damos o valor que merece, mas em uns anos verão o quanto foi difícil. Neste clube lutamos por tudo, e não será diferente. Viva o Barça e viva a Catalunha”, disse, semanas atrás, um Messi ainda mais contundente.

O camisa 10 não citou nominalmente a Champions League, mas o discurso com tom explicativo, dizendo que a temporada anterior não acabou boa, apesar dos títulos de e La Liga, deixa evidente que a linha que começa a definir a distância de uma temporada boa ou insossa deste Barcelona passou a ser a máxima competição europeia de clubes. O Barça estreia na Liga Espanhola como favorito, mas outro título nacional já não é mais o bastante.