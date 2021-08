Barcelona e Messi param em divergências por novo contrato, e acordo fica suspenso

Barça e seu camisa 10 encontram divergências em negociações nas últimas horas, mas seguem conversando por renovação

Não será dessa vez que Barcelona e Lionel Messi irão, enfim, celebrar a assinatura de um novo contrato para a permanência do craque no Camp Nou. Embora as duas partes viessem sinalizando positivamente para um acordo nas próximas horas desta quinta-feira (5), algumas divergências nas negociações, de ambas as partes, fizeram com que o acerto volte a ficar pelo menos um pouco mais distante.

Segundo o que foi publicado pelo diário Marca e Goal pôde confirmar, tanto Barça como Messi continuam dialogando e propondo soluções para os impasses surgidos em prol de um acordo pela renovação. Os termos que o presidente Joan Laporte garantiu, nos últimos meses, que vinham avançando positivamente, parecem não evitar que a situação esteja suspensa nesse momento.

Mas a situação atual não põe abaixo as conversas construtivas que Barcelona e Messi tiveram nos últimos meses: apesar das divergências, a reportagem pode afirmar que as partes continuam ativamente buscando um desfecho positivo para a renovação do craque da camisa 10, cujo vínculo se encerrou no final do mês de junho.

Nesta semana, um aporte bilionário de um fundo de investimentos em La Liga para a quitação de dívidas dos clubes irá flexibilizar as finanças do Barcelona em prol da renovação com Messi, já que as regras rígidas do Fair Play Financeiro espanhol impediriam que o clube assinasse um contrato com o atacante argentino nos mesmos termos que o anterior.