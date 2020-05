Barcelona e Inter avançam por Lautaro: R$ 360 milhões mais dois jogadores

Como parte da negociação, Rakitic, Vidal e Umtiti são os favoritos para deixar o Camp Nou e se juntar ao time italiano

O fim da novela envolvendo , e Lautaro Martínez está cada vez mais próximo do fim, com final feliz para os catalães. O argentino é um dos grandes alvos do Barça para a próxima temporada e a diretoria do clube esta empenhada em contratá-lo.

As conversas entre os dois clubes estão avançadas, como noticiou o jornal Sport, da . Já existe, inclusive, um pré-acordo entre Barça e Inter: os catalães pagarão 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) e cederão dois jogadores em troca de Lautaro.

Estes dois jogadores ainda não foram definidos, mas há candidatos mais fortes do que outros. Ivan Rakitic e Samuel Umtiti são jogadores que o Barça considera colocar na negociação. Arturo Vidal seria outro jogador que se "encaixa perfeitamente" na operação.

Outros jogadores foram cogitados na negociação, mas estão descartados. Casos de Arthur, que não quer nem ouvir propostas, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, que já atuou pela Inter, e até Leo Messi, sonho do presidente do clube italiano.

O atacante tem contrato com a Inter até 2023, mas comunicou seus agentes sobre o interesse de vestir a camisa do Barcelona. Em seu contrato, há uma cláusula que permite a saída do jogador mediante a pagamento de 111 milhões de euros (R$ 660 milhões).

Porém, a crise do coronavírus fez com que todos revessem seus conceitos. O Barça não tem como pagar este alto valor, já que a arrecadação do clube está quase zerada desde o início da pandemia na Espanha.

Resta saber como ficará a situação de Neymar, outro grande alvo do Barcelona para a próxima temporada. Nos bastidores do clube, havia a expectativa de que ou o brasileiro ou Lautaro seria contratado, e não os dois, justamente pelo alto valor das negociações em um momento delicado.

A escolha do Barça pode ir contra a vontade de Messi. Ele gostaria de atuar ao lado de seu compatriota mas preferiria a volta de Neymar ao clube.