Messi prefere Neymar ou Lautaro no Barcelona? Segundo franceses, a escolha está feita

O camisa 10 do Barça tem a sua preferência entre o brasileiro do PSG e o argentino da Inter de Milão

O tem Neymar e Lautaro Martínez na mira para a próxima temporada, mas apenas um deles deverá ser contratado. O alto preço pedido por e , respectivamente, impede que o Barça invista em dois jogadores de peso, principalmente em tempos de crise. E o desejo de Leo Messi deve pesar nessa decisão.

A escolha entre o brasileiro e o argentino não é fácil. O camisa 10 do PSG foi prioridade no início da atual temporada, mas a negociação não avançou depois de uma longa novela. Já Lautaro vem fazendo uma grande temporada na e a relação entre ele e Messi poderia pesar na decisão.

Porém, se coubesse somente ao atual melhor do mundo escolher um destes jogadores, o jornal Caderna Ser afirma que a escolha óbvia é Neymar. Mesmo que Lautaro seja visto como um potencial substituto de Luis Suárez, reeditar o trio MSN ainda é um desejo do camisa 10 do Barça.

Vale lembrar que na última conquista do Barcelona na Liga dos Campeões, em 2015, o MSN comandou o time. Naquele ano, tanto Messi quanto Neymar terminaram aquele campeonato com 10 gols cada. E Messi não se esqueceu disso. Não é segredo para ninguém o argentino quer vencer a Champions novamente.

Várias figuras ligadas ao Barcelona já manifestaram o desejo de rever o MSN. O próprio Luis Suárez já afirmou que as "portas do vestiário estão aberta" para o retorno de Neymar. Potencial futuro treinador do clube, Xavi também apoia o retorno do brasileiro ao Camp Nou, assim como o ex-zagueiro do clube, Javier Mascherano.

O que pesa a favor de Lautaro na possível transferência ao Barça seria a uma troca de atacantes com a Inter. Antoine Griezmann pode entrar na negociação. O francês não agradou em sua primeira temporada com o Barça e pode ser usado como moeda de troca.