Barcelona mira Neymar e Lautaro no meio do ano, mas vai precisar vender. E bastante

O custo da dupla ultrapassa os valores que o Barça dispõe para contratar

O já sabe seus alvos para as contratações na próxima temporada: Neymar e Lautaro Martínez são os grandes sonhos da equipe catalã. Mas o orçamento pode atrapalhar, e muito, no planejamento do clube.

O custo para a contratação dos dois deve ultrapassar os € 300 milhões, porém o Barça dispõe de apenas € 22 milhões - o que sobrou das negociações com Francisco Trincão e Matheus Fernandes.

Lautaro Martínez tem uma cláusula de € 111 milhões entre 1 e 15 de julho. Já Neymar não possui a cláusula, mas estará sob o regulamento da FIFA que fixa o preço dos jogadores sem cláusula que não assinaram nenhuma renovação por três anos. É especulado que seu preço estará em cerca de € 170 milhões de euros.

Hoje, os valores são inacessíveis ao Barça, no entanto, espera-se que alguns jogadores sejam negociados, entre eles Philippe Coutinho, Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Com as vendas, a expectativa é que algum dinheiro entre e os desejos possam se concretizar.