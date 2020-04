Griezmann por Lautaro: troca entre Barcelona e Inter facilitaria negócio com atacantes

Clube de Milão teria proposto uma troca do francês pelo argentino para viabilizar o negócio; mudança de ares pode fazer bem ao atacante francês

A negociação envolvendo e Lautaro Martinez não é simples. O argentino é uma das grandes sensações do futebol europeu e, sabendo do interesse catalão, a vai procurar lucrar o máximo possível com a saída do jogador. Com isso, dobrar os italianos deve ser a maior dificuldade do Barça. E agora, parece que o negócio vai ganhar um novo capítulo.

Segundo a Gazzetta dello Sport, a Inter já decidiu o que quer para fechar a transação: Antoine Griezmann. O jornal também mostra que a operação faria sentido, já que a multa rescisória de Lautaro Martinez gira em torno de 111 milhões de euros (cerca de R$ 630 milhões na cotação atual), e que o Barça pagou 120 milhões de euros para tirar o francês do .

É verdade que Griezmann ainda não conseguiu jogar seu melhor futebol na Catalunha, mas isso não garante que o Barcelona aceite usá-lo como moeda de troca. Por outro lado, a mudança de ares pode ser vantajosa para o campeão do mundo com a em 2018. O melhor momento do atacante foi jogando no time de Diego Simeone, com características mais semelhantes às da Inter de Antonio Conte.

Mais times

Nesta temporada, Griezmann marcou 14 gols em 37 partidas com a camisa culé. Os números não ficam tão distantes dos 16 tentos marcados por Lautaro em 31 jogos pela Inter.

Mais artigos abaixo

Enquanto isso, de acordo informações apuradas pela Goal, o Barça planeja oferecer um salário astronômico para atrair o argentino, mas essa não é a questão mais difícil do negócio. O próprio empresário do atleta já revelou que atuar ao lado de Messi é um grande desejo do atacante de 22 anos.

Se o Barcelona vai aceitar negociar Griezmann com a Inter só o tempo irá dizer. Mas o interesse do clube catalão no retorno de Neymar também pode pesar na decisão. O francês também pode ser usado como moeda de troca para tentar convencer o a liberar o craque brasileiro.