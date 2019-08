Mbappé sobre Neymar: "PSG não é o mesmo time sem ele"

Enquanto Marquinhos tenta evitar o assunto, francês diz que o time irá mudar sem o camisa 10

A indefinição sobre o futuro de Neymar continua . Enquanto isso, o Paris Saint Germain estreou neste domingo na com vitória, 3 a 0 contra o Nimes . Porém, o jogo ficou marcado por protestos da torcida parisiense contra Neymar e por declarações de Kylian Mbappé e Marquinho sobre a possível transferência do camisa 10.

O craque francês, autor de um dos gols do , deixou claro que a saída de Neymar mudará o time. Perguntado pelo Canal+ se a equipe poderia melhorar o desempenho do ano passado, ele disse: “Depende, nós vamos tentar. Mas nós não vamos mentir, também precisamos ver o que acontece com Neymar. Não é o mesmo time sem ele. Mas vamos tentar melhorar pelos fãs”.

Já o zagueiro Marquinhos, companheiro de Neymar também na seleção brasileira, se limitou a dizer que os jogadores estão focados no que acontece em campo, deixado outras questões de fora. “Todos estão focados no nosso jogo, e essa é nossa filosofia”, disse também ao Canal+ . “O resto nós deixamos para a diretoria e para Neymar. Eles sabem muito bem o que fazer. Nós realmente temos que pensar no campo e não nas transferências”.

O PSG só volta a campo no domingo, dia 18. Pela segunda rodada da Ligue 1, o clube da capital enfrenta o .