Barcelona cogita vender Raphinha para fazer caixa; Chelsea e Newcastle monitoram

O clube não vê o brasileiro como prioridade na lista de negociáveis, mas ouviria boas propostas

Raphinha está no Barcelona há menos de uma temporada, e sua saída já está sendo cogitada pelo clube. A equipe catalã segue em momento financeiramente ruim, e a venda de jogadores parece a melhor opção para melhorar as contas.

Depois de um início lento com a camisa do Barcelona, Raphinha está começando a se encontrar e ser decisivo na equipe, principalmente depois da lesão de Ousmane Dembélé. O brasileiro marcou logo em sua estreia, e balançou as redes pela primeira vez de forma oficial em sua quarta partida, no entanto precisou de mais 14 jogos para fazer outro gol. De lá para cá, porém, já foram mais quatro gols em 17 jogos.

Com a adaptação e uma fase bem melhor, o Barcelona começou a ter esperanças de um bom futuro para o brasileiro no elenco. No entanto, a melhora também atraiu olhares de outras equipes e, mesmo sem colocar isso como prioridade, o clube catalão pode até cogitar sua transferência, caso o dinheiro envolvido seja interessante.

A volta para a Premier League, onde antes Raphinha defendia o Leeds United, é uma boa possibilidade, já que os principais interessados no futebol do atacante brasileiro são Chelsea e Newcastle. Além disso, o Arsenal, que havia demonstrado interesse antes, também pode pintar como uma boa opção.

A negociação, porém, só deve acontecer se os valores, como dito antes, foram interessantes para o Barcelona. A prioridade de venda do clube passa por outros atletas antes de chegar a Raphinha, que pode ser peça importante no futuro da equipe de Xavi Hernández.