Raphinha vai trocar Barcelona por Arsenal?

O brasileiro tem ido especulado para voltar à Premier League, desta vez como jogador dos Gunners

Raphinha recém-chegou ao Barcelona, mas já existem rumores de que o brasileiro poderia voltar à Premier League em breve, desta vez para defender o Arsenal. A possibilidade, porém, parece ter sido descartada pelo próprio jogador, pelo menos foi o que ele deu a entender para agora.

Sensação do Leeds e da seleção brasileira, Raphinha chamou atenção do Barcelona que, em julho de 2022, concordou em pagar cerca de 58 milhões de euros para contar com o brasileiro em seu elenco. Desde que chegou à Espanha, porém, ele tem tido dificuldades para se firmar, tendo disputado apenas um jogo completo em 23 em que esteve em campo, marcando três gols e dando cinco assistências.

Com isso, começaram especulações de que o brasileiro poderia se transferir ao Arsenal, que já havia demonstrado interesse em sua contratação à época da transferência para o Barcelona. Os líderes da Premier League estariam em busca de reforços depois de falharem nas contratações de João Félix e Mykhailo Mudryk, que preferiram o Chelsea.

Ao que parece, porém, Raphinha ainda não pensa em deixar o Barcelona, com quem tem contrato até o meio de 2027. Pelo menos foi isso que o atacante de 26 anos deu a entender em sua entrevista pós-jogo após conquistar a Supercopa da Espanha, seu primeiro troféu pelo Barça, neste domingo (15).

“Este é meu primeiro troféu com este clube gigante, esta camisa enorme do Barcelona - é incrível. E agora vamos buscar mais troféus", disse aos repórteres.

Caso o Arsenal realmente queira insistir no brasileiro, então terá que correr contra o tempo para convencê-lo de que voltar à Premier League é a melhor decisão, uma vez que a janela de transferências se fecha em 31 de janeiro.