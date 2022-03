Barcelona chega a acordo com Raphinha e agora negocia com o Leeds, diz jornal

O atacante Raphinha, do Leeds, pode ser o próximo reforço do Barcelona. A informação é do periódico esportivo Sport, que afirma que o ponta já teria um acordo com a equipe catalã, que aguarda o sim do clube inglês.

Segundo a reportagem, o Leeds já teria recusado uma investida de 35 milhões de libras (aproximadamente 218 milhões de reais na cotação atual). Raphinha seria o nome desejado por Xavi para a posição do francês Ousmane Dembele, que pode deixar a equipe espanhola.

O "sim" de Raphinha ao Barcelona passa por outro brasileiro, ou quase isso. O luso-brasileiro e ex-meia do Barça, Deco, é o empresário do ponta do Leeds, e fez o intermédio entre as partes. O clube catalão deve enviar uma nova proposta em breve.

A contratação faria parte do plano do Barcelona para se adequar ao limite salarial imposto pela La Liga. Azpilicueta, Christensen (ambos do Chelsea) e Kessié (do Milan) também são alvos da equipe comandada por Xavi.

Mais artigos abaixo

Terceiro colocado do Espanhol, 12 pontos atrás do rival Real Madrid, o Barça tem como sua principal prioridade no momento a Europa League, competição onde já se encontra nas quartas de finais.