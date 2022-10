Barcelona x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes estreiam na UCL feminina nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na internet

A bola vai rolar na Champions League feminina 2022/23! Barcelona e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Johan Cruyff, pela primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

As equipes estão no Grupo D ao lado de Bayern de Munique e Rosengard, que também se enfrentam nesta quarta, mas na Alemanha.

"É uma grande felicidade iniciar a fase de grupos da Liga dos Campeões. É um momento para o qual trabalhamos e vamos enfrentar um crónico candidato à vitória na Liga dos Campeões. O Barcelona estará na disputa de mais um título, mas também temos noção do nosso crescimento e do que podemos fazer, que é dificultar ao máximo a vida do Barcelona”, disse Filipa Patão, jogadora do Benfica.

Depois de conquistar a Champions League feminina 2020/21, o Barcelona na última temporada foi derrotado na final pelo Lyon por 3 a 1, mas chega embalado com quatro vitórias seguidas.



Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Gemma, Paredes, Maria León, Pina, Marta, Mariona, Graham, Patri, Rolfo, Geyse e Walsh.

Escalação do provável BENFICA: Katelin, Caroline Correia, Carole Costa, Lúcia Alves, Pauleta, Andreia Faria, Andreia N., Ana Vitória, Valéria, Cloé e Marta Cintra.

Desfalques

Barcelona

sem desfalques confirmados.

Benfica

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: estádio – cidade (sigla do estado ou país)

• Arbitragem: ALINA PESU (árbitro), PETRUTA IUGULESCU e DANIELA CONSTANTINESCU (assistentes), CRISTINA TRANDAFIR (quarto árbitro)