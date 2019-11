Barcelona atinge sua versão que menos faz gols e mais leva

Time catalão apresenta a pior média de gols a favor dos últimos dez anos e a segunda mais alta em gols sofridos

O não joga como se espera. Tudo bem, ele é líder em e na Liga dos Campeões, mas em nenhuma dessas competições ele dominou, exceto em algumas ocasiões. Gols alternados no Camp Nou com partidas soporíficas em casa. Longe de melhorar, mesmo com um frágil Slavia Praga, uma partida em que os homens de Ernesto Valverde foram deixados sem marcação, apesar da ousadia de Jindřich Trpišovský, que avançou a linha defensiva de sua equipe para quase o centro do campo sem ser punido pelos jogadores do Barcelona. Não é de surpreender que este Barcelona seja o mais irregular da última década.

Sem avançar, é o que apresenta o menor número médio de gols nos últimos dez anos. A equipe tem dificuldade em gerar oportunidades para marcar e houve até partidas em que eles foram ao vestiário sem ter jogado uma vez na meta rival, algo impensável em uma equipe que gastou 270 milhões de euros no verão e continua se exibindo por jogar no ataque. Em termos relativos, os 2,2 gols por jogo que o Barcelona marca nesta temporada não são apenas os mais baixos da era Valverde, que são menos bruscos que os de seus antecessores, mas também da última década .

Nas duas primeiras temporadas, o Barcelona de Valverde se caracterizou por sua solidez. Exceto no colapso de e Anfield, a equipe catalã foi firme a ponto de ser um dos menos vencedores dos últimos anos, especialmente na primeira temporada de 'txingurri'. No entanto, o sistema defensivo também rega aqui. Em termos relativos, apenas o Barcelona do tão esperado Francesc Tito Vilanova sofreu mais gols. Acontece que a equipe fazia gols facilmente e conseguiu esconder a fraqueza defensiva. Este não.

Esse Barcelona, ​​então, é o menos artilheiro e o segundo mais goleado da última década, o que significa que também é o mais irregular. A equipe sofre demais, mesmo em casa, o jogo não se apaixona e, apesar de dominar a classificação nas duas competições em que está imerso, não transmite nenhum tipo de segurança. Eles não são apenas sensações. Os números também falam claramente.