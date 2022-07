Balbuena é aguardado em São Paulo para assinar com o Corinthians

Zagueiro suspendeu contrato com o Dínamo de Moscou pelo mecanismo da FIFA

O Corinthians está muito próximo de confirmar mais um reforço para o restante da temporada. O zagueiro Balbuena suspendeu seu contrato com o Dínamo de Moscou e é esperado em São Paulo para assinar com o time de Vitor Pereira.

Aos 30 anos de idade, o zagueiro fez valer uma decisão da FIFA, que permite que atletas que atuem em Rússia e Ucrânia suspendam seus contratos até 30 de junho de 2023 e defendam outras equipes durante este período.

Em uma de duas redes sociais, Balbuela se despediu do Dínamo e ressaltou motivos familiares. Conforme trouxe a GOAL, o zagueiro sofria pressão da família para deixar o futebol russo nesse momento.

"Gostaria de informar vocês que estou deixando o clube nessa temporada. Pensei sobre essa decisão durante meses, e ela foi tomada apenas por motivos familiares. Aos torcedores, funcionários do clube, comissão técnica e meus companheiros, muito obrigado pela ótima temporada que tivemos e boa sorte nessa próxima temporada".

Livre para assinar com o Corinthians, Balbuena é esperado em São Paulo na próxima semana. A ideia da diretoria é que o jogador já esteja à disposição para os duelos das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Flamengo, no início de agosto. Vale lembrar que a janela de transferências abre no dia 18 de julho.