Bahia x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o no meio da semana, o visita o neste domingo (13), às 18h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Atlético-GO DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Pituaçu - Bahia HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de vitória sobre o Vasco, o Atlético-GO visita o Bahia sem nenhum desfalque. No entanto, o técnico Vagner Mancini não poderá repetir a escalação inicial do meio da semana.

Marlon Freitas, com lesão na coxa, está fora. Matheus Frizzo e Willian Maranhão brigam pela vaga.

Já o Bahia terá Mano Menezes no comando da equipe pela primeira vez.

Para o confronto, Gregore, que cumpre suspensão automática, está fora.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Edson, Daniel, Ronaldo e Rodriguinho; Élber e Gilberto.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Matheus Frizzo (Matheus Vargas ou Willian Maranhão), Janderson e Ferrareis; Chico e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Vasco 1 x 2 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-GO Copa do 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Atlético-GO x Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 21h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Bahia Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Bahia 0 x 2 Grêmio Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas