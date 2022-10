Bahia x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Tricolor está a uma vitória de garantir o acesso e pode conquistá-la nesta sexta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho no acesso, o Bahia recebe o Guarani na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

O Bahia entra em campo precisando de uma vitória simples para garantir o seu retorno à primeira divisão do Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, e não terá Daniel, suspenso, além de Danilo Fernandes, lesionado.

Já o Guarani vem de sete triunfos consecutivos e, após assegurar a permanência na Série B, quer encerrar a competição na melhor colocação possível. O Bugre está em 11º lugar, com 47 pontos, e sabe que não poderá contar com Lucas Ramon, Eduardo Person e Richard Rios, todos suspensos.

Escalações:

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Caio Vidal, Matheus Davó e Vitor Jacaré.

Escalação do provável GUARANI: Kozlinski, Mateus Ludke, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison) e Giovanni Augusto; Isaque, Bruno José e Yuri Tanque.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes, lesionado, e Daniel, suspenso, desfalcam o Tricolor.

Guarani

Lucas Ramon, Eduardo Person e Richard Rios estão suspensos.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

•Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Pires e Bruno Boschilia (assistentes), Emerson Andrade (quarto árbitro) e Wagner Reway (VAR)