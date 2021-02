Bahia x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Bahia e Goiás entram em campo neste sábado (6), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

Por cabo:

Por satélite:

Lutando contra o rebaixamento, o Bahia entra em campo com pelo menos dois desfalques: Matheus Bahia e Índio Ramírez, lesionados, enquanto Rodriguinho, Nino Paraíba e Douglas são tratados como dúvidas.

Já o Goiás, com apenas 32 pontos, não terá Heron e Tadeu, suspensos, além de Daniel de Pauli, vetado.

Preparação finalizada! ✅



A equipe realizou na manhã desta sexta-feira (05), no CT Edmo Pinheiro, o último treino em Goiânia, com foco total para o nosso próximo confronto contra a equipe do Bahia, jogo válido pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro!

Vamos pra cima Verdão! 🇳🇬 pic.twitter.com/7cFjvw2yzs