Bahia x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e CRB se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Bahia e Alagoas), na TV fechada, do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Embalado com a classificação à final do Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para a última rodada do Nordestão. Já eliminada, a equipe aparece em sétimo lugar no Grupo B, com apenas seis pontos. Desta forma, o técnico Renato Paiva pode não utilizar todos os principais jogadores na partida.

Do outro lado, o CRB entra em campo já classificado às quartas de final da Copa do Nordeste. Na quarta posição do Grupo A, com 13 pontos, o Galo viaja de olho no segundo lugar. A equipe, sob o comando do técnico Umberto Louzer, precisa pontuar e torcer por uma derrota do Ferroviário diante do Náutico para garantir a terceira colocação.

"Mais uma batalha, mais um desafio pra nós, a partir de amanhã começo a pensar na nossa estratégia, quais os atletas que irão iniciar essa partida, vale uma classificação, melhor colocado e aqui a gente vai sempre trabalhar para ofertar o nosso melhor em respeito ao nosso torcedor, como eu já falei, é o nosso patrimônio, nós temos essa responsabilidade de representar bem a instituição", afirmou o treinador.

Vale destacar que nas quartas e semifinais, as partidas são realizadas em formato eliminatório com apenas um jogo. Em caso de empate, a definição ocorre por meio de uma disputa de pênaltis. Já a final será disputada em dois jogos.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Jhoanner Chávez (Matheus Bahia); Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Biel, Kayky e Everaldo.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir, João Paulo, Juninho Valoura; Renato, Mike, Anselmo Ramon.

Desfalques

CRB

Bismarck e Janeudo estão lesionados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?