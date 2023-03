Bahia x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada da competição; veja como como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Ceará se enfrentam na noite deste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão feminino 2023. A transmissão da partida ainda não foi confirmada pela CBF.

O Bahia tem um ponto na competição e está na 11ª colocação. O time baiano empatou com o São Paulo na estreia e perdeu para o Cruzeiro na segunda rodada do Brasileirão. O Esquadrão de Aço busca seu primeiro triunfo no torneio.

Do outro lado, o Ceará ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro. Em duas partidas, o time cearense sofreu 16 gols e tem a pior defesa da competição. Jogando fora de casa, a equipe busca os primeiros pontos no torneio.

Prováveis escalações

Bahia feminino: Maike; Dan, Tchula, Thayna, Sorriso; Taba, Jordana, Miúda; Vilma, Ellen e Nathane.

Ceará feminino: Amália; Ester, Elena, Emilly, Ana Rebeca; Bruna, Lais, Emily; Alexandra, Yasmin e Liliane.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?