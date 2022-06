Bahia 0 x 1 Novorizontino: No fim, Tigre vence na Arena Fonte Nova pela Série B

Em plena Fonte Nova, Novorizontino voltou a vencer após seis jogos e se distanciou da zona de rebaixamento

O Novorizontino encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer - quatro derrotas e dois empates) e bateu o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 14ª rodada da Série B. O gol foi marcado por Diego Torres aos 43 minutos do segundo tempo.

O Bahia começou melhor a partida, enquanto o Tigre teve seu primeiro grande lance aos 30 minutos, com Ronald invadindo a área, mas Danilo Fernandes defendeu.

As equipes voltaram sem muita inspiração do intervalo, mas os minutos finais foram agitados. Aos 43, o argentino Diego Torres cabeceou no canto de Danilo Fernandes e abriu o placar. Antes do apito final, o Bahia chegou a empatar com Ignácio, mas o lance foi anulado.

46'/2º - Davó desvia de cabeça, Ignácio completa para o fundo da rede, mas o auxiliar anulou. Impedimento marcado. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 25, 2022

Com o resultado, o Tigre subiu para a décima posição, com 17 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento, enquanto o Bahia segue na terceira posição, com 25 pontos.

Na próxima quarta-feira (29), os paulistas enfrentam o Vasco, às 21h (de Brasília). Já o Bahia, que chega a sua terceira derrota em casa, busca a recuperação diante do Brusque, na próxima terça-feira (28).