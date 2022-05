Baby Galacticos: Vinícius Junior, Rodrygo e os garotos que mudaram o Real Madrid

Jovens brasileiros são alguns dos principais nomes do atual elenco espanhol, e podem cobrir futuros desfalques dos Blancos para próximas décadas

Começa com Karim Benzema e Luka Modric, e termina com Rodrygo e Vinicius Junior. Mas o final pode ser tão importante quanto o início.

Os veteranos do Real Madrid tiveram um papel fundamental na conquista de La Liga, e tiveram ao longo da Liga dos Campeões 2021/22, mas os Baby Galáticos também têm sido decisivos do banco nos sufocantes minutos finais, quando as pernas estão cansadas e é difícil manter a cabeça fria.

Contra Manchester City e Chelsea no segundo tempo das semifinais e das quartas, respectivamente, as entradas de Rodrygo, Camavinga e Vini Jr., em particular, foram cruciais para ajudar o Real Madrid a triunfar na prorrogação.

E na rodada anterior contra o Paris Saint-Germain, o Real Madrid estava perdendo por 2 a 0 no total, até que a dupla Rodrygo e Camavinga entrou a 33 minutos do final do jogo. Para matar o placar: três gols de Benzema e uma virada histórica com o hat-trick do francês.

A muralha forte dos Blancos é conhecida e admirada, desde Thibaut Courtois entre as traves ao experiente zagueiro David Alaba, o trio de meio-campo, que conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas entre 2016 e 18, e o centroavante Benzema, na melhor forma de sua vida.

No entanto, o elenco de jovens talentos em que Ancelotti pôde contar também foi crucial para o Real chegar à final da Champions 2021/22.

A mudança de estratégia de contratações de Florentino Perez merece crédito. O Real Madrid parou em partes de tentar fazer grandes contratações por altas taxas de transferência e, em vez disso, está investindo em jovens talentos com extremo potencial, que podem explodir no Santiago Bernabeu.

Enquanto Bartomeu, no Barcelona, queimava centenas de milhões de euros com Philippe Coutinho, Ousmane Dembele e Antoine Griezmann, o Real Madrid era mais astuto.

Com exceção de Eden Hazard e Luka Jovic, eles não gastaram mais de 50 milhões de euros (R$ 254 milhões, aproximadamente) em um único jogador desde que compraram James Rodriguez, em 2014.

Camavinga chegou do Rennes por 31 milhões de euros (R$ 157,40 milhões), Alaba em uma transferência gratuita, Rodrygo, do Santos, por 45 milhões de euros (R$ 228,48 milhões), Vinicius Junior, do Flamengo, pelo mesmo valor, Courtois, do Chelsea, por 35 milhões de euros (R$ 177,71 milhões) e Toni Kroos por 25 milhões de euros (R$ 127 milhões, aproximadamente). Este verão, Antonio Rudiger chegará de graça do Blues de Londres.

Neymar é uma figura que desempenhou um grande papel tanto no caos financeiro do Barcelona quanto na mudança de estratégia do Real. Quando perdeu a estrela brasileira em 2013, Perez contratou Vinicius e Rodrygo em uma tentativa de encontrar o próximo Neymar.

Enquanto isso, o Barcelona, ​​iludido com os 222 milhões de euros (cerca de R$ 1 127 bilhão) em dinheiro que o PSG pagou por Neymar, gastou demais e mais um pouco tentando substituí-lo.

A mudança na abordagem do Real também garantiu que o período de transição do time vencedor da Liga dos Campeões da década de 2010 fosse muito menos doloroso do que o mal-estar pós Lionel Messi, Andrés Iniesta e Xavi, do Barcelona.

Apesar da qualidade que Modric ainda está mostrando aos 36 anos, e Benzema com 34, a mudança é inevitável. O Real Madrid, no entanto, tem um elenco estável de jogadores que podem se tornar grandes nomes, com um pouco de sorte e mais oportunidades.

Alguns dizem que Ancelotti os manteve presos por muito tempo nesta temporada, com exceção de Vini Jr., mas o treinador argumentaria que isso significa que eles estão mais frescos e mais desesperados para impressionar, tornando-se odevastadores em grandes jogos contra PSG, Chelsea e City, por exemplo, assim como em La Liga, na emocionante virada por 3 a 2 contra o Sevilla, em que Rodrygo desencadeou como substituto.

A única posição no time titular do Real Madrid que não tem um 'dono' claro é a ponta direita no ataque. Ancelotti utiliza Marco Asensio, Ernesto Valverde como uma opção mais defensiva e criadora e, recentemente, Rodrygo, que entrou no centro das atenções.

Desde o início, ficou claro que o vencedor do NXGN 2020 tem 'gol' nas chuteiras, fazendo um hat-trick perfeito contra o Galatasaray em apenas sua segunda participação na Liga dos Campeões, aos 18 anos e 301 dias.

Ele bateu o recorde de tríplice hat-trick de Wayne Rooney contra o Fenerbahce por 39 dias, e o único jogador mais jovem que Rodrygo a conseguir o feito foi a lenda da equipe espanhola Raul, que fez isso aos 18 anos e 113 dias, contra o Ferencvaros.

Vinicius é o jogador mais explosivo e empolgante, o qual se estabeleceu como uma figura-chave na ponta esquerda, mas o faro natural para o gol de Rodrygo o tornou uma ferramenta essencial para Ancelotti confiar quando o Real precisa voltar ao jogo.

Então, com o Chelsea destruindo o Real Madrid no Bernabéu por 3 a 0, e a virada por 4 a 3, Modric enviou um cruzamento para a trave de trás, e Rodrygo manteve a compostura para marcar em Edouard Mendy. Isso forçou a prorrogação e Benzema marcou o gol da vitória para levar o Real às semifinais.

Desta vez, a glória foi de Rodrygo. O Real Madrid estava nas cordas, entrando aos 90 minutos e perdendo por 5 a 3 no total. Então, o jogador de 21 anos disparou para a trave mais próxima para finalizar o corte de Benzema e, pouco mais de um minuto depois, o brasileiro cabeceou para dentro, com o cruzamento de Dani Carvajal, para levar à prorrogação.

O Real Madrid estava em ascensão e, quando Rodrygo fez um cruzamento rasteiro para Benzema correr, o francês foi derrubado por Ruben Dias. O 'Rei Karim' converteu o pênalti e o Real Madrid chegou à final da Champions 2021/22.

“Não consigo explicar”, disse Rodrygo após o jogo. “Deus olhou para mim e me disse: 'hoje é o seu dia.'”

Camavinga, por sua vez, teve um impacto menos fácil de definir por momentos de vitória, mas que foi crucial para mudar o estado do jogo para um que se adapte ao Real Madrid.

O meio-campista francês ajuda a levar o jogo a um frenesi intenso, aparecendo em todos os lugares, de uma só vez, auxilando na criação das condições que se adequam à capacidade do Real Madrid de montar reviravoltas.

Às vezes parece que Camavinga não tem uma posição definida em Madrid, em parte por causa da longevidade dos atuais meio-campistas, nenhum dos quais ele é um substituto limpo.

Mas também é porque ele é tão capaz de grandes trabalhos de ataque e defesa, passando por jogadores com a bola, mostrando um excelente alcance de passe e ficando preso em desarmes.

“O futuro está garantido”, disse Ancelotti, considerando Camavinga e Valverde no meio-campo, e Rodrygo e Vinicius no ataque.

Com o uruguaio Valverde, de 23 anos, e Camavinga, 19, ele tem dois terços de um potencial meio-campo do Real Madrid para a próxima década. E depois de seu impacto nesta temporada, o futuro pode chegar muito em breve.

“Não gosto de não jogar, quero jogar mais, mas virá naturalmente”, disse Camavinga ao Telefoot .

Ele começou com apenas 13 jogos em La Liga nesta temporada. Oito de suas nove partidas na Liga dos Campeões foram como substituto, e ele está com fome de mais oportunidades.

Apesar do desprezo de Mbappé, o Madrid tem muito com o que se animar nos próximos anos - e já está pagando dividendos agora.