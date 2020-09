Avaí x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico catarinense de número 449 será realizado nesta terça-feira (29); veja como acompanhar pela TV e na internet

O Campeonato Brasileiro tem clássico catarinense nesta terça-feira (29), entre Avaí e , na Ressacada, às 19h15 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Avaí x Figueirense DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Ressacada (SC) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Patrick Floriani/FFC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Avaí tenta engatar uma sequência de vitórias na Série B após bater o no Mineirão. O Leão terá seus experientes jogadores à disposição do técnico Geninho.

Já o Figueirense segue buscando um equilíbrio e marcará o encontro do hoje treinador Elano, com seu ex-comandante. "Respeito ele demais, tenho muito carinho, conheço toda a família e vamos nos enfrentar. Não somos inimigos, somos amigos, gosto muito dele, mas vou fazer de tudo para que a gente possa ganhar dele".

Escalação do Avaí: Lucas Frigeri, Arnaldo, Rafael Pereira, Airton, Capa, Ralf, Jean, Pedro Castro, Renatinho, Rildo e Gastón Rodriguez.

Escalação do Figueirense: Rodolfo, Lucas Carvalho, Pereira, Victor Oliveira, Sanchez, Geovane, Patrick, Dudu, Keké, e Diego Gonçalves

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Avaí Série B 25 de setembro de 2020 Avaí 2 x 5 Série B 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Avaí Série B 2 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) Avaí x de Série B 6 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 2 Série B 26 de setembro de 2020 0 x 1 Figueirense Série B 19 de setembro de 2020

Próximas partidas