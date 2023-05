Avaí x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Vitória se enfrentam na tarde deste (27), às 17h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota, o Avaí ganhou apenas um jogo até o momento no campeonato. O time catarinense está na 16ª posição, com 7 pontos.

Já o Vitória voltou a ganhar na rodada anterior e permaneceu na liderança, com 18 pontos. O Rubro-Negro agora busca um novo triunfo para não deixar a ponta da tabela.

Prováveis escalações

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Alan Costa, Felipe Silva (Roberto) e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Dentinho, Waguininho e Vitinho (Xavier). Técnico: Gustavo Morínigo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça, Thiago Lopes e Welder; Wellington Nem e Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Osvaldo, Matheusinho, Léo Gamalho, Zé Hugo e Giovanni Augusto estão no departamento médico.

Quando é?