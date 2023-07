Avaí supera o Vitória e fecha com Gabriel Poveda no mercado da bola

Centroavante estava perto de acordo com os baianos, mas a proposta dos catarinenses foi mais vantajosa para a sequência da carreira do centroavante

O Avaí superou a concorrência do Vitória e se acertou com o centroavante Gabriel Poveda no mercado da bola. As tratativas tiveram um desfecho nesse domingo (16), como soube a GOAL.

O atacante pertence ao Alverca, de Portugal, e estava emprestado ao Bolívar, da Bolívia. O atleta, contudo, teve a possibilidade de se transferir para o futebol brasileiro novamente.

Artilheiro da Série B 2022 com 19 gols marcados, o centroavante de 25 anos esteve perto de se transferir para o Vitória. As tratativas estavam avançadas, mas o Avaí apresentou a melhor proposta para contar com o atleta.

Os detalhes das tratativas não são informados, mas o atacante chega à Ressacada por empréstimo. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o Alverca, de Portugal. O vínculo de Poveda com o clube lusitano se encerra em 30 de junho de 2024.

Na atual temporada, Gabriel Poveda disputou 16 partidas pelo Bolívar, da Bolívia. No período, ele ficou em campo por 471 minutos, somando seis gols e uma assistência.