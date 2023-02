Avaí x Figueirense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Figueirense fazem o clássico na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo da NSC TV, na TV aberta, e do OneFootball, no streaming.

Depois de conhecer a primeira derrota na última rodada (perdeu para a Chapecoense por 1 a 0), o Figueirense busca a recuperação no estadual. No momento, soma cinco pontos, um a menos que o Avaí, com seis, e que também vem de derrota para o Hercílio Luz por 1 a 0.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Figueirense registra 30 vitórias, contra 20 do Avaí, além de 26 empates. No último encontro, válido pelo Catarinense 2022, o Figueira goleou por 4 a 1.

Escalações

Escalação da provável Avaí: Igor Bohn; Thales, Roberto, Felipe Silva e Thiago Rosa; Raniele, Eduardo e Robinho; Waguininho, Felipinho e Ricardo Bueno. Técnico: Alex de Souza.

Escalação do provável Figueirense: Gustavo Gasparoto; Wellisson, Otávio Gut, Mauricio e Raphinha; Robson Alemão, Uesley Moura, Andrew, Gustavo França e Nicolás; Léo Artur. Técnico: Cristovão Borges.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Natanael, lesionado, e Raphael Rodrigues, suspenso, são desfalques certos.

Quando é?