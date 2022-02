Avaí faz consulta interessado em Alex, técnico do sub-20 do São Paulo

O Avaí fez uma consulta interessado em Alex, técnico do sub-20 do São Paulo. A notícia foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela GOAL. O clube de Santa Catarina buscou informações a respeito do treinador de 44 anos, após a saída de Claudinei Oliveira.

Alex atualmente está de férias e tem contrato com o São Paulo até o fim do ano. A previsão é de retorno ao trabalho entre o fim de fevereiro e o começo de março. Ele comandou o Tricolor na campanha até a semifinal da Copinha, competição na qual o time foi eliminado pelo campeão Palmeiras.

No São Paulo, o trabalho de Alex é elogiado. Ele foi contratado pelo clube em março de 2021, quando iniciou sua carreira como treinador de futebol. A ideia de buscar o ex-meia para a função partiu do coordenador técnico Muricy Ramalho.

O Avaí atualmente é o nono colocado do campeonato catarinense, com cinco pontos ganhos em seis jogos. O time é o nono colocado entre 12 participantes.