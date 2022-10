Autuori surpreende o Inter e aceita proposta para comandar o Atlético Nacional

Negociação entre técnico e clube colombiano se arrastou por três semanas. Acordo foi firmado nos bastidores, e Inter só soube após anúncio

Paulo Autuori aceitou uma oferta para se tornar técnico do Atlético Nacional, da Colômbia, e deixará o Internacional nos próximos dias. A sua saída surpreendeu diretoria e elenco, que nem sequer sabiam da proposta dos colombianos até a tarde desta segunda-feira (3), conforme apurado pela GOAL.

Plantel, comissão técnica de Mano Menezes e nem os líderes foram informados das negociações entre Atlético Nacional e Paulo Autuori, que ocorrem há mais de três semanas. Todos ficaram surpresos com o anúncio feito pelos colombianos, que aguardam viagem do treinador em 13 de outubro para Medellín.

O aviso aos profissionais do Inter só aconteceu depois da confirmação do próprio clube colombiano. Autuori comunicou o presidente Alessandro Barcellos no período vespertino.

Autuori deixará o cargo de diretor técnico no Beira-Rio para assumir a função de treinador no Atlético Nacional. Os colombianos confirmaram a situação, mas ainda não deram detalhes do tempo de contrato do comandante.

Paulo Autuori não atua como treinador desde fevereiro de 2021, quando se tornou diretor técnico do Athletico-PR. Ele deixou a Arena da Baixada um ano mais tarde, após a chegada de Alexandre Mattos ao clube. Na sequência, trabalhou no Goiás, em 2022, e no Inter, também nesta temporada.