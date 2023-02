Ausência na final e mudanças de última hora: Mundial do Marrocos vira pesadelo para torcedores do Flamengo

Além da eliminação precoce, mudança de sede da disputa do terceiro lugar prejudica torcida

O Mundial de Clubes do Marrocos virou um pesadelo para os torcedores do Flamengo que decidiram acompanhar a competição “in loco”. Além da derrota para o Al Hilal na semifinal, a logística e mudança do local da disputa do terceiro lugar transformaram a viagem dos brasileiros em um verdadeiro caos.

Inicialmente, tanto a final quanto a disputa do terceiro lugar estava agendada para Rabat. A FIFA, inclusive, vendeu ingressos casados. Ou seja, o torcedor assistiria os as duas partidas no mesmo estádio. O Flamengo, inclusive, montou a sua logística em cima disso.

O Rubro-Negro ficou baseado em Rabat e viajou para Tanger um dia antes da semifinal para disputar a partida. Após a derrota, voltou imediatamente para a sua base. Agora, terá que viajar novamente para disputar o terceiro lugar.

Ao longo dos últimos dias, a FIFA deixou os torcedores apreensivos. A entidade mudou o local da partida de Rabat para Tanger em seu site oficial sem qualquer tipo de comunicado. Horas depois, voltou a colocar a disputa de terceiro lugar para Rabat. Nesta quinta-feira (9) pela manhã, no entanto, mudou novamente para Tanger. Segundo a GOAL ouviu de uma fonte, a ordem para a mudança foi do rei do Marrocos.

Muitos torcedores terão que pagar multa de cancelamento de hospedagens e buscar novos translado. Um grupo se mobiliza para entrar com uma ação contra a FIFA. Segundo soube a GOAL, até mesmo torcedores locais estão chateados já que compraram ingressos para assistir a dois jogos.

Durante a partida entre Real Madrid e Ah Ahly, a reportagem da GOAL ouviu de um membro da FIFA que caso o time espanhol perdesse e tivesse que disputar o terceiro lugar, o confronto com o Flamengo aconteceria em Rabat, mas se os merengues avançassem, a partida do rubro-negro seria oficialmente confirmada para Tanger.

Este são apenas alguns dos problemas que os torcedores enfrentaram. Vale lembrar que a FIFA confirmou as sedes que receberiam os jogos do Mundial de Clubes 15 dias antes do início da partida. O país foi escolhido faltando pouco mais de um mês para o início da competição.

