Ausência de Bruno Henrique na concentração irrita Sampaoli

Negociando com o Flamengo, camisa 11 não se apresentou para o duelo contra a Ferroviária

Um dia após afirmar que Bruno Henrique deseja permanecer no Santos, Sampaoli perdeu a paciência após o jogador se ausentar da concentração para o duelo contra o Ferroviária neste sábado (19).

De acordo com o 'GloboEsporte.com', o treinador não gostou de não ter sido comunicado sobre a falta do atleta. No entanto, o clube negou que tenha liberado o camisa 11.

"O Santos FC não liberou o atleta Bruno Henrique da partida contra a Ferroviária, neste sábado (19), na Vila Belmiro. O técnico Jorge Sampaoli foi avisado sobre a possível negociação do atleta, porém, ele atuaria normalmente no jogo de estreia do Campeonato Paulista. A ausência na apresentação foi responsabilidade do jogador e de seu empresário."

Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, rumores apontam que Santos e Flamengo teriam chegado a um acordo por empréstimo de um ano.