Audax-RJ x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

O Flamengo enfrenta o Audax nesta quinta-feira (10), no Raulino de Oliveira, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Vindo de derrota para o Fluminense na última rodada por 1 a 0, o Flamengo, com quatro pontos, busca se manter na zona de classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Audax chega embalado após conhecer a sua primeira vitória no Estadual. Na última rodada bateu o Resende por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de conhecer a primeira derrota no comando do Flamengo, o técnico Paulo Sousa busca a reabilitação, mas terá alguns problemas para escalar a equipe.

Expulso contra o Fluminense, Vitinho cumprirá suspensão, enquanto Bruno Henrique, com lesão muscular, segue fora. Marinho é cotado para entrar no time titular.

Além da dupla, Rodrigo Caio ainda se recupera de uma infecção que teve na região dos pontos dados no joelho direito, é desfalque, assim como David Luiz, com desgaste muscular.

Por outro lado, o goleiro Diego Alves pode ficar à disposição.

Já o Audax não terá Romarinho, suspenso.

Possível escalação do Flamengo: Hugo (Diego Alves), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Isla, Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Marinho e Arrascaeta; Gabriel.

Possível escalação do Audax: Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás e João Vitor; Romarinho, Fernando Medeiros e Danilo; Misael, Anderson Lessa e Carlinhos.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Vitinho: suspenso (cartão vermelho)

Bruno Henrique: lesionado

Rodrigo Caio: lesionado

David Luiz: desgaste muscular

AUDAX:

-

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Audax nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $1,083 no triunfo do Rubro-Negro, $ 8 no empate e $ 34 caso o Audax vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,30 para quem apostar que os dois clubes não vão balançar as redes e $ 3,40 para ambos os times marcarem.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato. Neste caso, paga-se 13.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Audax x Flamengo será transmitido ao vivo pelo OneFootball, da TV fechada, pelo Cariocão Play e pela Eleven Sports, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.