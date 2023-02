Atlético-MG x Patrocinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campoenato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, o Atlético-MG recebe a Patrocinense na tarde deste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O Galo vem de empate em clássico, mas conseguiu manter a invencibilidade no campeonato, além da liderança do grupo A, com 13 pontos. Agora, o Alvinegro busca um novo triunfo para praticamente selar a sua classificação à próxima fase.

Já a Patrocinense está em terceiro lugar no grupo B, com 3 pontos, porém, com uma partida a menos que os adversários. A equipe visitante sabe que precisa somar ponos para seguir com chances de avançar.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-MG: Éverson; Paulo Henrique, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan e Callebe; Edenilson, Pedrinho e Paulinho; Hulk.

Escalação do Patrocinense: Adilson Jr., Gleisinho, Matheus Carioca, Alan Ferreira e Rafael Furlan; Sabino, Gabriel Galhardo e Daniel Costa; Léo Santos, Cristiano e Neto Costa.

Desfalques

Atlético-MG

Mariano, Zaracho e Alan Kardec estão no departamento médico.

Patrocinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?