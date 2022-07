Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece nesta sexta-feira (29), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (29), no SESC Alterosas, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Na sexta posição, com nove pontos, o Galo está sem perder no torneio há três rodadas, com dois empates e uma vitória, enquanto o Fortaleza, em penúltimo no grupo, com quatro pontos, soma uma vitória, um empate e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG Sub-20: Gabriel, Lima, Felipe Felicio, Araújo, Carlos Daniel, Jose Mendes, Yan Philipe, Cadu, Vitinho, Daniel Borges e Leonardo Santos.

Possível escalação do Fortaleza Sub-20: Carlos Brito, Geilson, Kallyel, João, Marcondes, Riquelme, Breno, Nycollas, Julio, Wendel e Affonso.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados.

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Fortaleza DATA Sexta-feira, 29 de julho de 2022 LOCAL SESC Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Assistentes: Filipe Ramos de Santana e Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 0 Flamengo Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 América-MG 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro Sub-20 22 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Mineiro Sub-20 6 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Botafogo x Atlético-MG Brasileiro Sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 São Paulo Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas