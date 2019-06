Atlético-MG x Cruzeiro: veja o retrospecto das equipes em mata-matas!

O Galo nunca perdeu um mata-mata de torneio nacional para a Raposa, trazendo à tona um tabu para as quartas de final da Copa do Brasil, em julho

e , o grande clássico do estado de Minas Gerais volta a agitar a cidade de Belo Horizonte em mais uma decisão de mata-mata no mês de julho.

As equipes foram sorteadas para se enfrentarem nas quartas de final da Copa do , torneio em que a é a atual campeã. As partidas de ida e volta estão programadas para acontecer entre as semanas de 10 a 17 de julho, mas ainda não possuem datas definidas.

Tratando-se de um grande clássico, a Goal relembra os principais confrontos entre os times em mata-matas e decisões de títulos, veja!

Finais do

As equipes já se enfrentaram em diversas finais do campeonato estadual, mas as mais recentes ocorreram nos três últimos anos. Em 2017, o Atlético foi o campeão, enquanto o Cruzeiro conquistou os dois seguintes.

Final da 2014



(Foto: Getty Images)

Para refrescar a memória, o duelo de maior importância entre e Raposa foi a decisão da Copa do Brasil de 2014, cujo título foi consagrado ao Atlético-MG de forma inédita. Nas partidas de ida e volta o time alvinegro venceu por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Campeonato Brasileiro de 1999

Também pelas quartas de final, mas pelo Brasileirão, que ainda não era disputado no formato de pontos corridos, Cruzeiro e Atlético se encontraram e o Galo avançou após vencer os duelos de ida e volta por 4 a 2 e 3 a 2, respectivamente.

de 1993

A antiga Copa Ouro, organizada então pela Coinmebol, recebeu os rivais mineiros na decisão da semifinal. Na época, o Atlético havia se consagrado o campeão da Copa Conmebol e o Cruzeiro campeão da Supercopa Libertadores.

O confronto de partida única acabou sem gols e foi definido nos pênaltis. Os Alvinegros levaram a vaga para a final por 5 a 4.

Campeonato Brasileiro de 1986

No Brasileirão de 86, Cruzeiro e Atlético se encontraram também pelas quartas de final do campeonato. Na ocasião, o time alvinegro avançou às semifinais após dois empates contra os azul-celeste.

Os rivais de Minas já se enfrentaram 508 vezes na história, sendo que o maior vencedor dos clássicos é o Galo, com 204 vitórias e 722 gols. As partidas que garantem vaga na semifinal da Copa do Brasil selam a quarta vez em que Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam em mata-matas nacionais. Vale reforçar que o Galo nunca perdeu uma decisão deste tipo, criando um grande tabu para os confrontos que serão disputados em julho.