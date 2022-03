Atlético-MG x Caldense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta o Caldense neste sábado (19), a partir das 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Caldense DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (19), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificado às semifinais do Mineiro, o Atlético-MG é o líder com 25 pontos, mas pode ser alcançado por Cruzeiro e Athletic, ambos com 22 pontos. Além de vencerem seus respectivos jogos, as equipes precisam tirar a diferença do saldo de gols. O Galo possui 15 gols de saldo, enquanto a Raposa possui 11 e o time de São João Del Rey tem 10.

"A gente sabe que é uma equipe qualificada. A gente sabe que tem bons jogadores. Tem uma base de equipe até parecida com a do ano passado. A gente precisa entrar ligado, focado desde o primeiro minuto. Todo mundo que vem jogar contra o Atlético dá a vida. Temos que dar o nosso melhor. Temos que entrar ligados para não sermos surpreendidos", afirmou Guga.

Do outro lado, o Caldense, com 18 pontos, chega para o confronto precisando vencer ou empatar para conquistar a vaga às semifinais do Estadual. Atualmente, aparece na quarta posição.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro Mineiro 6 de março de 2022 Democrata 0 x 1 Atlético-MG Mineiro 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Caldense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 1 x 0 Democrata Mineiro 6 de março de 2022 Caldense 0 x 1 Athletic Mineiro 13 de março de 2022

Próximas partidas