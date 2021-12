Atlético-MG vê reunião positiva com Jorge Jesus e marca novo encontro nesta quinta

O Atlético-MG segue avançando na tentativa de contratar Jorge Jesus. Nesta quarta-feira (29), o clube mineiro fez o primeiro contato oficial diretamente com o técnico e segundo soube a GOAL, as duas partes tratam como positivo.

A conversa, que aconteceu através de videoconferência foi bem estudada, cada lado fez suas apresentações e ponderações e ficou definido que nesta quinta-feira (30), uma nova reunião acontecerá com a presença dos 4R's, os famosos mecenas do Galo.

Neste primeiro bate-papo, quem esteve à frente representando o Atlético-MG foi Rodrigo Caetano. Ele ouviu de Jorge Jesus suas principais condições e o que deseja para aceitar um novo projeto.

Ainda segundo soube a GOAL, o Atlético deixou claro para Jorge Jesus que ele é o plano A, B e C, o que agradou e muito o técnico. O português, por sua vez, avisou que não pretende ouvir nenhum outro clube até decidir se avança ou não com a equipe mineira. Há dos dois lados o entendimento de que não existe necessidade de pressa para que um possível acordo seja bem costurado.

O Atlético, apesar de ter em Jorge Jesus o grande desejo, tem uma lista em mãos caso as tratativas com JJ não avancem. A preferência é clara: um técnico estrangeiro. Leonardo Jardim, que balança no Al Hilal, da Arábia Saudita, Rui Vitória, que deixou o Spartak Moscou recentemente, Carlos Carvalhal, atualmente no Braga e Paulo Fonseca são outros portugueses no radar.