Atlético-MG tem "sim" de Carlos Carvalhal, que negocia liberação do Braga

O Atlético-MG recebeu uma resposta positiva de Carlos Carvalhal no mercado da bola. Depois de ver a conversa com Jorge Jesus esfriar, o Galo focou no técnico de 56 anos e está perto de um desfecho positivo. Já existe um acordo verbal entre o treinador lusitano e os mineiros, restando apenas a sua liberação do Braga, conforme apurado pela GOAL.

A multa rescisória do treinador é de 10 milhões de euros (R$ 64,67 milhões na cotação atual). Os mineiros descartam pagar esse valor e até o montante ventilado inicialmente, de 2,5 milhões de euros (R$ 16,16 milhões). A ideia é que ele consiga uma liberação gratuita do futebol lusitano.

Carlos Carvalhal já havia recebido contato da diretoria do Atlético-MG ainda durante as conversas com Jorge Jesus. Como o ex-treinador de Benfica e Flamengo pediu um tempo maior para pensar sobre o seu futuro, o Galo decidiu avançar nas tratativas com o atual comandante do Braga.

O primeiro contato entre as partes foi feito no fim de semana, mas houve uma reunião na última terça-feira (4) para discutir o caso. Na ocasião, o clube deixou clara a intenção de contratá-lo para a vaga deixada por Cuca, em 2022.

O técnico sempre mostrou empolgação para defender o clube, o que a diretoria não viu durante as conversas com Jorge Jesus, tratado como plano A nos bastidores.

Carlos Carvalhal já esteve perto do Flamengo na temporada passada. Entretanto, o valor exigido pelo Braga, atual clube do técnico português, foi o que impediu a negociação. À época, os lusitanos pediram 2,5 milhões de euros pela liberação do comandante.

Em 2019, quando treinava o Rio Ave, Carvalhal foi oferecido ao Atlético-MG. O presidente Sérgio Sette Câmara, contudo, preferiu a contratação do venezuelano Rafael Dudamel.