Atlético-MG se dispõe a pagar cerca de R$ 11 milhões para tirar Edenílson do Inter

O Atlético-MG não recebeu solicitações do técnico Antonio Mohamed por novos reforços no mercado da bola, mas o clube segue interessado na contratação de Edenílson. A cúpula adota cautela e não se movimenta para apresentar uma nova oferta, mas está disposta a desembolsar cerca de US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões na cotação atual) para tirá-lo do Beira-Rio, conforme apurado pela GOAL.

O Galo não abriu conversas recentes para adquirir o meio-campista de 32 anos e fez apenas uma consulta no fim de dezembro. A estratégia dos mineiros é manter a paciência para fazer uma investida no momento mais propício. O clube tentará um acordo nas próximas semanas pelo jogador.

O presidente Sérgio Coelho e os mecenas do clube — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — autorizaram o diretor de futebol Rodrigo Caetano a buscar Edenílson no mercado da bola. A intenção é pagar cerca de US$ 2 milhões para tirá-lo do clube.

O técnico Antonio Mohamed foi consultado sobre a possibilidade de investimento em Edenílson e aprovou a sua busca. O técnico avaliza o elenco que tem em mãos, mas acredita que o jogador do Inter pode agregar à sua equipe.

O meio-campista tem multa rescisória de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões) para o futebol do exterior. A sua multa para o mercado interno é duas mil vezes o valor de seu salário, o que é considerado inviável para qualquer clube do país.

Com contrato até dezembro de 2023, Edenílson não se manifestou publicamente sobre o interesse de saída para o Atlético-MG no mercado da bola. Ele também não falou sobre o desejo de defender o Galo à diretoria do Internacional.

Com poucos reforços para esta temporada — chegaram o zagueiro Diego Godín e os atacantes Ademir e Fábio Gomes —, o Atlético-MG tenta apenas Edenílson neste momento. A diretoria evita fazer muitas contratações e pensa apenas em uma contratação pontual no decorrer da temporada.