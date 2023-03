Atlético-MG x Millonarios ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

No Mineirão, o Atlético-MG recebe o Millonarios se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. Após empatarem por 1 a 1 o primeiro duelo, quem vencer ficará com a classificação. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, no streaming, e do Globoesporte, na internet.

O Atlético-MG terá o apoio em massa de sua torcida para buscar uma vitória simples e avançar à fase de grupos da competição continental. O Galo, literalmente, "vira a chave" após a derrota na semifinal do estadual e sabe que precisa corresponder às expectativas. Alan Kardec e Bruno Fuchs continubam no departamento médico e são baixas no time de Coudet.

Do outro lado, o Millonarios quer se impor em um cenário desfavorável. O time colombiano poupou forças no fim de semana, no campeonato colombiano, mas acabou perdendo o zagueiro Llinás, machucado.

Escalações titulares

Escalação do Atlético-MG: Éverson; Paulo Henrique, Réver, Jemerson e Dodô; Allan e Callebe; Edenilson, Pedrinho e Paulinho; Hulk.

Escalação do Millonarios: Montero; Perlaza, Arias, Vargas e Bertel; Giraldo, Pereira, Silva e Cortés; Cataño e Castro.

Desfalques

Atlético-MG

Alan Kardec e Bruno Fuchs seguem no departamento médico.

Millonarios

Andrés Llinás está lesionado.

Quando é?