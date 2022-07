Atlético-MG mantém respaldo a Turco mesmo com eliminação na Copa do Brasil

Treinador segue com a confiança da diretoria e não será demitido depois da queda para o Flamengo na noite desta quarta-feira (13)

A eliminação do Atlético-MG para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil não abala o respaldo de Antonio Mohamed, técnico conhecido como Turco, na Cidade do Galo, como soube a GOAL.

Mesmo depois da queda da equipe no mata-mata da Copa do Brasil, a cúpula aposta na recuperação do elenco em 2022. O argentino é visto como o técnico mais competente para trabalhar à frente do plantel neste momento da temporada.

Antonio Mohamed foi muito criticado até a vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do resultado, porém, seguiu no cargo e ganhou confiança da cúpula.

Mais artigos abaixo

A sequência de jogos o manteve no cargo e o fez elevar o moral nos bastidores. A diretoria segue favorável à sua permanência na Cidade do Galo em 2022.

Nos bastidores da Cidade do Galo, há a convicção de que o Turco é a melhor opção para o cargo atualmente. Mesmo com os tropeços recentes, o comandante tem a confiança da diretoria, especialmente pelos títulos conquistados no primeiro semestre (Campeonato Mineiro e Supercopa do Brasil) e os trabalhos anteriores. Contudo, a cúpula reconhece que os resultados são fundamentais para a sequência no cargo.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Flamengo, Renato Gaúcho é uma das alternativas estudadas. O nome do treinador agrada a uma ala da diretoria, enquanto outra parte não é favorável à sua contratação. A informação sobre a predileção pelo ex-técnico do Fla ainda não convence 100% nos bastidores.