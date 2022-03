Atlético-MG espera reconhecimento do "Brasileirão" de 1937 após eleição na CBF

O Atlético-MG está otimista com o reconhecimento da Copa dos Campeões de 1937 como título do Campeonato Brasileiro. Os mineiros enviaram um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 2 de fevereiro passado com o intuito de reconhecer a conquista como um título nacional e esperam uma resposta até a próxima semana, conforme apurado pela GOAL.

A entidade não deu um prazo para responder ao Galo. Entretanto, o mais provável é que haja um parecer após a eleição presidencial, que tem Ednaldo Rodrigues como candidato único e está marcada para esta quarta-feira (23).

Há conversas nos bastidores para que o clube seja reconhecido como campeão brasileiro de 1937. Desta forma, o Galo teria três conquistas do torneio. Além da solicitada, o time foi campeão em 1971 e 2021.

A solicitação atleticana é baseada na forma como a competição era tratada à época. Na ocasião, o torneio foi reconhecido em veículos de comunicação de vários como um título nacional — Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina trataram o torneio desta forma.

Além de se apoiar nas publicações da época, o Atlético-MG também aponta um fator importante para solicitar o reconhecimento da conquista. Os mineiros alegam que, em 1932, os clubes se dividiram em duas frentes: FBF (Federação Brasileira de Futebol), com clubes que optaram pela profissionalização e instituíram uma nova liga, e CBD (Confederação Brasileira de Desportos), com clubes considerados amadores.

Em 1937, a CBD deixou de organizar o único campeonato nacional, que passou a ser organizado pela FBF, responsável por promover o único torneio nacional. Naquela temporada, foi disputada a Copa dos Campeões, agregando os vencedores das ligas profissionais regionais do país: Atlético-MG, Fluminense, Rio Branco, Portuguesa, Liga da Marinha e Aliança foram os participantes.

Em 1938, com a pacificação do esporte, o Campeonato Brasileiro de Seleções voltou a ser disputado de maneira unificada, em edição única pelas seleções estaduais. Desta forma, o campeão da temporada anterior teria sido efetivamente o campeão nacional.