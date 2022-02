Atlético-MG e Pavón assinam pré-contrato em hotel de BH; argentino chega no 2º semestre

O Atlético-MG assinou pré-contrato com Cristian Pavón na última quarta-feira (23) durante uma reunião no Fasano, hotel de luxo localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Procuradores do atleta estiveram na capital mineira a fim de firmar o compromisso com o jogador. Ele é esperado na Cidade do Galo a partir do segundo semestre de 2022.

A diretoria ainda não confirma o acordo com o atacante de 26 anos, que fica livre no mercado da bola a partir de julho de 2022. Porém, a GOAL apurou que já há um documento assinado pelas partes.

Os mineiros ainda não discutiram a possibilidade de chegada imediata do jogador. O relacionamento com o Boca Juniors, da Argentina, clube o qual Pavón defende, não é dos melhores. Há o temor de que o Galo sofra algum tipo de retaliação por parte dos estrangeiros por causa do acordo.

O Atlético-MG já possuía um acordo verbal com o jogador argentino há algumas semanas. No entanto, não havia assinatura do pré-contrato por receio de um imbróglio com o Boca Juniors. O Galo, inclusive, colocou cláusulas que o protegem em caso de problemas extracampo de Pavón.

Na temporada passada, o atacante de 26 anos fez 36 jogos pela equipe argentina, com quatro gols marcados e cinco assistências. Ele defende o Boca Juniors desde 2015, mas saiu por empréstimo em duas oportunidades para jogar por Colón, da Argentina, e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.