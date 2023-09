Atlético-MG x Cuiabá: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Cuiabá na noite deste sábado (23), a partir das 21h (de Brasília), na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Atlético-MG chega para o duelo com moral, após vencer o líder do campeonato na MRV Arena. Nono colocado com 34 pontos, o Galo busca a terceira vitória em seu novo estádio para tentar se aproximr do G-6. Hulk e Jemerson voltam a ficar à disposição de Felipão, após cumprirem suspensão.

Do outro lado, o Cuiabá vem de um empate, mas se manteve na décima posição, com 29 pontos. O Dourado tem dúvida para o duelo: Jonathan Cafú sofreu entorse no joelho e será avaliado pelos médicos do clube. Além disso, o técnico Anónio Oliveira e Filipe Augusto são ausências certas por suspensão.

As equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias do Atlético-MG, além de um empate.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva, Clayson e Deyverson.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Filipe Augusto e António Oliveira cumprem suspensão.

Quando é?