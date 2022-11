Atlético-MG x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em situações opostas, equipe se enfrentam nesta quinta-feira (10), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca da classificação direta à Libertadores, o Atlético-MG recebe o Cuiabá na noite desta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

A derrota no jogo passado para o Botafogo deixou o Atlético-MG na oitava posição, com 52 pontos, e distante de conseguir uma vaga no G-6, mas com chances de ir à Libertadores pelo G-8, disputando, assim, a fase preliminar da competição continental. O Galo irá a campo nesta quinta com o seu uniforme dourado.

Já o Cuiabá, 16º colocado com 38 pontos, está há três jogos sem perder e sabe que uma vitória garantirá a sua permanência na Série A por mais uma temporada. O Dourado não poderá contar com o técnico António Oliveira à beira do gramado, já que o comandante cumpre suspensão, assim como Marllon.

"Vai ser um jogo difícil, a gente sabe o que vai encontrar lá em Minas Gerais. Mas temos que ter cabeça boa, porque estamos no caminho correto. Vamos buscar os três pontos pra não depender mais de ninguém", disse Cafu.

Nos últimos três jogos entre as equipes, o Atlético-MG venceu duas vezes, além de um empate. No primeiro turno, os times empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Otávio, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Ademir (Pavón) e Vargas (Keno).

Escalação do provável CUIABÁ: Walter; Marcão Silva, Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Rafael Gava e Camilo (Pepê); Jonathan Cafu, André Luís (Felipe Marques) e Deyverson.

Desfalques

Atlético-MG

Pedrinho segue no departamento médico, enquanto Allan está suspenso.

Cuiabá

Marllon e o técnico António Oliveira estão suspensos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 na vitória do Galo, $ 4,20 no empate e $ 7,70 caso o Dourado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times vão balançar as redes, pagando-se $ 2,30 caso positivo, e $ 1,50 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (árbitro), Marcelo Van Gasse e Michael Correia (assistentes), Ronei Candido Alves (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)