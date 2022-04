Atlético-MG avança para renovar com Mariano até o fim de 2023

O Atlético-MG tem tratativas avançadas para renovar o contrato do lateral direito Mariano por mais uma temporada, conforme apurado pela GOAL.

O estafe do jogador conversa com a diretoria do Galo e discute alguns detalhes para estender o seu compromisso até dezembro de 2023. O diretor de futebol Rodrigo Caetano é o responsável por conduzir o negócio com os representantes do veterano.

Mariano já sinalizou com a intenção de prorrogar o seu compromisso na Cidade do Galo — o atual vínculo se encerra em dezembro de 2022. O jogador e a cúpula devem chegar a um acordo nos próximos dias.

Contratado em 2020 a pedido de Jorge Sampaoli, Mariano se firmou no Atlético-MG e vive um bom momento sob a batuta do técnico Antonio Mohamed, conhecido como El Turco.

Mariano soma 71 partidas com a camiseta do Galo. O lateral direito de 35 anos fez um gol e deu quatro assistências.