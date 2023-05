Atlético-MG atrasa premiação do elenco em Mineiro, Copa do Brasil e Libertadores

Clube tem um dia de atraso no pagamento da folha salarial para elenco e comissão técnica; demais colaboradores receberam

O Atlético-MG ainda não pagou o elenco pelas premiações de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Libertadores, como soube a GOAL com um grupo de cinco atletas do elenco comandado por Eduardo Coudet. Os valores são referentes à conquista do Estadual e às classificações nos torneios nacional e continental — os clubes pagam conforme avanço do time nas competições.

Em relação à folha salarial, que venceu no quinto dia útil de maio — esta segunda-feira —, a diretoria ainda não efetuou o pagamento ao departamento de futebol — jogadores e comissão técnica. Isso caracteriza apenas um dia de atraso, mas há expectativa para que o pagamento seja regularizado até o fim desta semana. Os demais colaboradores do clube foram pagos. A informação sobre o atraso foi inicialmente divulgada pelo Canal Fred Augusto Info e confirmada pela reportagem.

Os direitos de imagem do elenco do Atlético-MG têm pagamento previsto para todo dia 20 do mês. O valor é pago por meio de nota fiscal — os atletas emitem o documento em empresas e enviam ao departamento financeiro, que tem a obrigação de quitar o valor na data.

O Atlético-MG vive um momento financeiro delicado, com dívida líquida avaliada em R$ 1,571 bilhão. O valor foi divulgado no balanço financeiro do clube, divulgado no último dia 30 de abril.