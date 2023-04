Atlético-MG aponta dívida de R$ 1,571 bilhão e tem R$ 102 milhões de superávit em 2022

Clube se prepara para divulgar a demonstração de resultados do exercício nos próximos dias; prazo é até 30 de abril

O Atlético-MG se prepara para divulgar a demonstração de resultados de 2022 nos próximos dias — o prazo limite é 30 de abril de 2023. O clube apontará endividamento líquido de R$ 1,571 bilhão e superávit de R$ 102 milhões no ano passado, como soube a GOAL.

O resultado positivo do Galo no exercício anterior é devido à valorização do patrimônio líquido. O valor atribuído à Arena MRV, novo estádio do clube, é o que permite encerrar 2022 com as contas no azul.

No ano passado, o novo palco de jogos do clube estava avaliado em R$ 155 milhões. Este é o montante que aparecerá nas contas atleticanas, que serão divulgadas nos próximos dias.

O Atlético-MG terminou 2022 na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, foi eliminado para o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores e perdeu para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube venceu Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil na temporada anterior.

Em 2023, até o momento, os números do Atlético-MG apresentam superávit de R$ 71 milhões. O valor é também devido à valorização da Arena MRV. Hoje, o patrimônio líquido está avaliado em R$ 225 milhões.