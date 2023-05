Atlético-MG atrasa pagamentos pelas contratações de Paulinho e Bruno Fuchs

Atacante de 22 anos custa € 300 mil, e zagueiro de 24 anos tem empréstimo avaliado em € 200 mil; clube enfrenta dificuldade financeira

Em crise financeira e com uma dívida líquida de R$ 1,571 bilhão, o Atlético-MG atrasou ao menos dois pagamentos por contratações de atletas. O clube não pagou o Bayer Leverkusen pela cessão de Paulinho e não depositou o valor referente ao empréstimo de Bruno Fuchs para o CSKA Moscou, como soube a GOAL. Ambos deveriam ser quitados no início deste ano.

O Galo se comprometeu a pagar € 300 mil (R$ 1,6 milhão na cotação atual) pela contratação de Paulinho, que tem vínculo até julho de 2023, e € 200 mil (R$ 1,1 milhão) por Bruno Fuchs, que assinou com o clube até dezembro deste ano. O Atlético-MG tem opção de compra de € 5 milhões (R$ 27,3 milhões) no contrato de cessão do defensor. A diretoria alega que a situação financeira é o que impede o pagamento aos clubes.

Os dois atrasos causam desgaste na relação do Atlético-MG com Bayer Leverkusen e CSKA Moscou, e a cúpula trabalha pela obtenção de recursos para quitar as pendências. Desde o fim do ano passado, a diretoria tem encontrado dificuldades para manter as contas em dias — houve atrasos salariais e também no pagamento de direitos de imagem.

Pedro Souza/Atlético-MG

O atacante Paulinho chegou à Cidade do Galo inicialmente por empréstimo até junho de 2023. Posteriormente, ele ficará sem contrato e assinará em definitivo com o clube mineiro. O jogador firmará compromisso até dezembro de 2027.

Bruno Fuchs chegou ao Atlético-MG emprestado até dezembro de 2023 e com a compra dos direitos econômicos fixada. O zagueiro de 24 anos foi uma indicação de Eduardo Coudet à diretoria atleticana — eles trabalharam juntos no Internacional, em 2020.