Atlético-MG tenta o empréstimo de Bruno Fuchs, do CSKA Moscou

Zagueiro de 23 anos foi revelado pelo Internacional e tem contrato na Rússia até junho de 2025

O Atlético-MG tenta a contratação por empréstimo do zagueiro Bruno Fuchs, ex-Internacional e hoje no CSKA Moscou, da Rússia. A reportagem da GOAL confirma que os mineiros já enviaram uma proposta ao clube russo no e tentam assinar com o defensor até dezembro de 2023. A negociação conta com aval de Eduardo Coudet, técnico que trabalhou com o atleta no Beira-Rio, em 2020.

A negociação é conduzida pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano. O zagueiro é tratado como um nome promissor nos bastidores da Cidade do Galo e poderia chegar para suprir a ausência de Junior Alonso, que voltará ao Krasnodar, também da Rússia, após o empréstimo.

Fuchs foi negociado ao CSKA Moscou, da Rússia, em agosto de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, por 8 milhões de euros – os europeus ainda poderiam pagar mais 1,5 milhão de euros de acordo com metas estabelecidas no contrato. Ele tem contrato com o clube da capital até 30 de junho de 2025.

O defensor de 23 anos não descarta um retorno ao futebol brasileiro, especialmente pelas poucas oportunidades no time russo. Ele fez 19 jogos nos últimos dois anos pela equipe. No Inter, disputou 22 partidas ao todo e foi titular sob Coudet até ser negociado com o CSKA.

Hoje, o elenco comandado por Coudet conta com quatro zagueiros: Jemerson, Igor Rabello, Réver e Nathan Silva. A diretoria entende que há necessidade de buscar ao menos mais um reforço para a posição.