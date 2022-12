Empréstimo de Fuchs ao Atlético-MG tem opção de compra de 5 milhões de euros

Zagueiro assinou por empréstimo até dezembro de 2023. Mineiros têm opção de compra ao término da cessão

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira (16), a contratação de Bruno Fuchs por empréstimo. O zagueiro de 23 anos assinou até dezembro de 2023, e o contrato tem opção de compra de 5 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O jogador já está em Belo Horizonte, onde fez exames médicos e assinou o vínculo com os mineiros. O jogador é um pedido de Eduardo Coudet à diretoria no mercado da bola. O argentino queria a contratação do defensor para a vaga deixada por Junior Alonso.

Na cessão de Fuchs, o Atlético teve que desembolsar cerca de 300 mil euros (R$ 1,682 milhão), mesmo valor pago pelo empréstimo de Paulinho, que pertence ao Leverkusen até junho de 2023.

O Atlético-MG terá ainda a incumbência de arcar com os salários do jogador durante o empréstimo — o CSKA Moscou não terá que pagar nada referente à remuneração do atleta.

Comprado por 8 milhões de euros, em 25 de agosto de 2020, o zagueiro tem contrato com os russos até 30 de junho de 2025. Ele não estava nos planos do CSKA para 2023.

Nesta temporada, ele fez oito partidas pelo clube russo. No período, ficou em campo por 473 minutos. Ele não fez gols ou deu assistências na atual temporada.