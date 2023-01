Atlético-MG atrasa pagamento de 13º salário, férias e imagem do elenco

Valores deveriam ser quitados até 20 de dezembro passado, mas não há previsão para pagamento da dívida com o plantel

O Atlético-MG atrasou o pagamento do elenco pela primeira vez na gestão do presidente Sérgio Coelho. Não foram pagos 13º salário, férias e direitos de imagem até o momento, como soube a GOAL com ao menos cinco fontes distintas do atual grupo de atletas.

A reportagem apurou que o problema se deve a ausência de receitas neste período do ano. O clube fica sem receitas devido à ausência de competições e precisa de tempo para reajustar o fluxo de caixa. Há um entendimento do grupo de atletas para que os valores sejam quitados em breve, até o fim de janeiro.



Os valores deveriam ser quitados com o plantel até 20 de dezembro de 2022. Contudo, a diretoria não conseguiu pagar o montante. E ainda não há preisão para o pagamento do débito aos atletas.

O clube nunca havia convivido com atrasos salariais durante a administração do atual mandatário — fato corriqueiro com o antecessor Sérgio Sette Câmara. Os atletas ainda não fizeram um movimento uniforme a fim de solicitar a quantia. Até o momento, as cobranças foram individuais.

O Atlético-MG encontra dificuldades financeiras entre o fim de 2022 e o início de 2023. O clube tem dívida com o Sevilla, da Espanha, pela aquisição do lateral esquerdo Guilherme Arana, firmada em 2020, e ainda enfrenta um imbróglio com a Multiplan pela negociação de 49,9% do shopping Diamond Mall.

Recentemente, a diretoria acertou a venda de Nacho Fernández por US$ 3,2 milhões ao River Plate e, no valor, abateu uma pendência financeira de US$ 1,2 milhão com o clube argentino.